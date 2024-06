Oper in Düsseldorf Abschied mit „Anatevka“

Info

Musical „Anatevka“ von Jerry Bock (Musik), Joseph Stein (Buch) und Sheldon Harnick (Gesangstexte) wurde im September 1964 in New York uraufgeführt und zum Welterfolg. An der Rheinoper führte Felix Seiler Regie, die musikalische Leitung hat Harry Ogg.

Vorstellungen Das Musical läuft am 15./18./22./30.6. und letztmalig am 2.7. in Düsseldorf. Ab 18. Oktober folgen sieben weitere Vorstellungen in Duisburg. Spieldauer 3 ¼ Stunden, eine Pause, in deutscher Sprache mit Übertiteln. Info unter www.operamrhein.de