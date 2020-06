Ausstellung der Landsberg-Preisträgerin : Ein Spiel mit den Farben des Offset-Drucks

Landsberg-Preisträgerin Sabrina Fritsch zeigt bei „Charlie Mike Yankee Kilo“ im Kunstpalast Neuheiten. Die teils großformatigen, abstrakten Arbeiten nutzen vor allem die Farben Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz.

Jeder Wand hat Fritsch ein Thema zugewiesen, das in der Beziehung zwischen Bild und Hintergrund besteht: Mal sieht der Betrachter ein nahezu monochrom schwarzes Werk an der großflächig blau, rot, gelb und schwarz gefärbten Wand, mal finden sich Bilder in gelb und schwarz, die wie Fenster auf einem weiten blauen Hintergrund wirken. Aus einigen ragen Erhebungen heraus, wie Trittstufen wirken die horizontalen, gelben Streifen auf dem Bild „Yma“; sie weisen dem Blick den Weg vom teils ebenfalls gelben Grund in den schwarzen Bereich des Hintergrunds. Alle Arbeiten stammen aus diesem Jahr, Fritsch hat sie für die Kabinettausstellung angefertigt. Eine Ausnahme bildet nur das 2018 entstandene „Nyx“, dessen Titel auf die Onyx-Einfarbigkeit des Bildes anspielt.