Kunst in der Schule Oper im Klassenzimmer

Fragt man Jugendliche, wo sie am liebsten ihre Freizeit verbringen, so kommt die Oper auf dieser Liste meist nicht vor. Diese Erfahrung hat zumindest Monika Doll, Pressesprecherin der Deutschen Oper am Rhein, gemacht. Um dem entgegenzuwirken und junge Menschen zwischen zwölf und siebzehn Jahren für die Angebote der Oper zu begeistern, habe sich das Team entscheiden, neue Wege einzuschlagen. „Wir gehen den Weg umgekehrt“, sagt Doll. Sie erklärt: Nicht mehr die Schüler müssten zur Oper kommen, sondern die Oper komme zu ihnen – und zwar in Form eines Musiktheaters fürs Klassenzimmer.