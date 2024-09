Düsseldorfer Intendant René Heinersdorff „Es braucht eine Aussicht auf Glück“

Am 30. September feiert das Theater an der Kö seinen 30. Geburtstag. Exakt so alt war der Schauspieler René Heinersdorff, als er sich anschickte, in den Schadow-Arkaden sein erstes Theater zu eröffnen. Inzwischen leitet er sechs Bühnen, quer durch die Republik: Düsseldorf, Essen, Bielefeld, Köln, Neuwied und München. Und längst ist er ein erfolgreicher Autor, dessen Stücke in vielen Städten Dauerbrenner sind. Was hat sich in diesen Jahrzehnten verändert, auf dem Boulevard und bei ihm? Ein Gespräch über Erfolge, Frustrationen, Zukunftspläne und die Bedeutung von Schenkelklopfern.