Lesung in der Zentralbibliothek Wissenswertes über die Tora

Ahrens stellt fest: Jeder Wochenabschnitt der Tora birgt eine wertvolle Botschaft. Auch heute lassen sich biblische Texte in zeitgemäßem Kontext lesen, alle Textauszüge der Tora bleiben in Bezug auf politische Fragestellungen zeitlos. So erscheinen existentielle Herausforderungen wie der Klimawandel oder der Umweltschutz in anderem Licht, die biblischen Weisungen sollen Orientierung bieten. Ahrens führt in die spirituelle Welt und das jüdische Denken ein und erläutert den Gedankengang der Heiligen Schrift.