„Jesus-Passion“ in Kaiserswerth Versöhnung und tiefes Bekenntnis

1985 wurde dieses erste große Oratorium aus Blarrs Feder unter seiner eigenen Leitung in der Johanneskirche uraufgeführt und fand darauf Widerhall weit über Düsseldorf hinaus. Knapp zwei Monate vor dem 90. Geburtstag des Komponisten (am 6. Mai) erfuhr es nun unter der Leitung von Susanne Hiekel in der Kaiserswerther Basilika St. Suitbertus eine neue Aufführung.