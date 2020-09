Opernscouts über „Der Kaiser von Atlantis“ : „Eine emotionale Erfahrung“

Eine Szene aus der Oper, die die Opernscouts tief beeindruckte. Foto: DOR/Hans-Jörg Michel

Düsseldorf Das Stück „Der Kaiser von Atlantis“ bewegte die Opernscouts tief. Seine Entstehungsgeschichte trug dazu bei: Viktor Ullmann und Peter Kien schrieben es als Häftlinge im Ghetto Theresienstadt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Regina Goldlücke

Durch die Corona-Regelungen ist der Kreis der Opernscouts, die eine Premiere besuchen, derzeit noch etwas verkleinert. Bei „Der Kaiser von Atlantis“ von Viktor Ullmann erlebten drei unserer „Pfadfinder des Musiktheaters“ einen tief berührenden Abend. Rezensionen der Scouts über Oper und Ballett in voller Länge unter:

Markus Wendel, Sachbearbeiter

im NRW-Innenministerium

„Ein unglaublich starker Abend, von der textlichen Formulierung bis zur musikalischen Untermalung. Dieses Stück klebt an seiner Entstehungsgeschichte. Ich habe immer noch eine richtig fette Faust in der Magengrube. Selten hat mich ein Werk emotional so mitgenommen, an mir zogen die Bilder aus den Konzentrationslagern vorbei. Es war mein erster Opernbesuch nach der Öffnung. Einerseits ein Trauerspiel, wenn man auf die Ränge mit den wenigen Menschengrüppchen sieht. Aber schön, dass solche Erlebnisse jetzt überhaupt wieder möglich sind.“

Sandra Christmann, Kunstexpertin

„Als visueller Mensch habe ich mich gefreut, als ich das Bühnenbild sah, auch einige Kostüme hatten Brillanz. Aber ich gehe nach dem Stück deprimiert nach Hause, trotz der tollen poetischen Texte. Ich könnte losheulen, weil hier wieder so deutlich wird, aus welch kranken Gehirnstrukturen Krieg und Tod und Machtmissbrauch entspringen, von einem Popanz, der die Strippen zieht. Das war im Zweiten Weltkrieg so und ist es bis heute. Man spürt auch, wie dumm die Mitläufer sind. Bemerkenswert an der Musik waren die Zitate, ich hörte ‚Ein feste Burg ist unser Gott‘, ‚Macht hoch die Tür‘ und das Deutschlandlied heraus.“

Hubert Kolb, Professor i. R.