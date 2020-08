Chefdramaturgin an der Oper am Rhein : „Im Opern-Foyer habe ich mich schön gefühlt“

Für Anna Melcher war die Vorbereitung der neuen Spielzeit eine „lustvolle Herausforderung“. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Anna Melcher, die Chefdramaturgin der Oper am Rhein, hat sich schon als Kind in das Haus verliebt. Der Weg dahin jedoch war lang – und ihre Leidenschaft für Jura hat die gebürtige Krefelderin auch nie losgelassen.

In wenigen Wochen startet die Oper am Rhein in ihre neue Spielzeit, an deren Gestaltung Anna Melcher intensiv mitgewirkt hat. Seit einem Jahr ist sie als Nachfolgerin von Hella Bartnig Chefdramaturgin des Hauses. Die ursprünglich geplanten Stücke und Premieren mussten wegen Corona verworfen werden. „Es wurde zur lustvollen Herausforderung, unter welchen Bedingungen wir Kunst machen können und wie wir damit kreativ umgehen“, sagt sie. Jetzt liegt ein mit Entdeckungen gespicktes Programm vor, zunächst bis Ende Dezember.

„Die Wörter verkleinert, gekürzt, reduziert sind strikt verboten“, sagt sie. „Was wir machen, hat eine eigene Qualität.“ Erst recht nicht dürfe man fragen, wann man wieder richtig spielen könne: „Wir spielen doch richtig! Vor uns lag ein weißes Blatt Papier. Also suchten wir nach Stoffen, die mit ihrer exzeptionellen Musiksprache spannend sind und mit denen sich die große Bühne füllen lässt.“ Dieses Forschen hat ihr gefallen: „Für mich als Dramaturgin ist es das Schönste, zu überlegen, was spielt man und warum – und warum gerade jetzt? Man findet immer Gründe dafür, in der Welt und in der Gesellschaft. Aber so virulent war es selten.“

Info Die neue Saison beginnt am 19. September Uraufführung Mit Viktor Ullmanns „Kaiser von Atlantis“ beginnt am 19. September die Opernsaison in Düsseldorf. Am 2. Oktober folgt die Uraufführung „Vissi d‘ arte“, eine Liebeserklärung an die Opernbühne, am 29. Oktober „Masel Rov“ von Mieczyslaw Weinberg. Bei „Meister Pedros Puppenspiel“ kommt es zum ersten Mal zu einer Kooperation mit dem Düsseldorfer Marionettentheater (Premiere am 7. November). Vorstellung Bereits zuvor stellt der neue Ballettdirektor Demis Volpi seine Kompagnie an drei Abenden vor: „A First Date“ (11./12./13. September).

Sie spürt starke Emotionen. „Ich bin wahnsinnig neugierig und extrem feinnervig für alles, was in meiner Umgebung passiert“, sagt Melcher: „Damit meine ich nicht nur das epidemische Geschehen. Ich denke auch an unser Publikum. Wird es wieder Freude daran haben, die Oper zu besuchen?“

Der Spielplan für die neue Saison könnte das erleichtern. Der ersten Premiere, Viktor Ullmanns „Der Kaiser von Atlantis“, folgt am 2. Oktober ein Herzensprojekt Melchers: die Uraufführung „Vissi d‘arte“ von Johannes Erath. „Diese Liebeserklärung an die Oper beleuchtet auf komische und sehnsüchtige Weise, was die aktuelle Situation bedeutet, für die Bühne und für die Zuschauer“, sagt sie.

Die gebürtige Krefelderin wuchs in einem musischen Umfeld auf. Ihre Eltern hatten ein „gemischtes Abonnement“ in Düsseldorf: „Mein Vater bevorzugte das Schauspielhaus, meine Mutter, eine Gewandmeisterin, Oper und Ballett. Ich durfte öfter mit. Die Atmosphäre im Foyer mochte ich sehr, sie strahlte so viel Eleganz aus. Ich hab‘ mich dort immer sehr schön gefühlt.“

Trotz dieser Affinität setzte Anna Melcher andere berufliche Akzente. Sie studierte Jura und eine Reihe weiterer Fächer in Bonn – Germanistik, Politik, Philosophie, Literatur. Dass sie Mitbegründerin der Uni-Theatergruppe „Gedankenstriche“ war, lässt ihre innere Spaltung erahnen. Tatsächlich gelang es der angehenden Juristin, alle Stationen ihrer Ausbildung eng mit der Bühne zu verflechten. Ihr Studium aufgeben wollte sie aber nicht: „Jura fasziniert mich, bis heute. Es hat eine logische Ästhetik und Schönheit.“

Während ihres Referendariats am Kammergericht Berlin wurde Melcher Dramaturgie-Assistentin am Berliner Ensemble, man brauchte Personal für die Aktivitäten zum 100. Geburtstag von Bertolt Brecht. Kurzerhand sagte sie die am selben Tag geplante Reise ab. Nach Frankreich käme sie später noch, ans Berliner Ensemble nie wieder. Bei der Arbeit dort lernte sie Christoph Schlingensief und Carl Hegemann kennen, der sie für die Dramaturgie begeisterte und später zur Volksbühne mitnahm. Ihre Verwaltungsstation nach dem zweiten Staatsexamen war die Berliner Staatsoper. „Mein Büro lag neben dem der Dramaturgen. Gern schlich ich zu einer Probe und fragte mich, was machen die, was müssen die können?“

Danach war bei zwei Bewerbungen wieder eine Entscheidung fällig: Justitiarin bei der Filmförderanstalt in Potsdam – oder persönliche Referentin der Intendanz an der Oper Kiel? „Ich machte sie abhängig von einer Abendvorstellung in Kiel. Würde sie mich umhauen, würde ich bleiben.“ Man gab „Rheingold“, und es haute sie um. Ab da blieb sie dem Theater verhaftet, wechselte an die Städtischen Bühnen Osnabrück, ans Oldenburgische Staatstheater, ans Musiktheater im Revier und schließlich nach Dresden. „Die Semperoper ist eine eigene Welt, wie eine Dampfwalze, die vorwärts geht“, erzählt sie. „In einem so großen Laster mit am Steuer zu sitzen, flößte mir anfangs Respekt ein.“