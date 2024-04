Uraufführung in der Rheinoper Wimmelbuch für Ballett und Metropole

Ein Hauch von Abschied lag in der Luft, als diese Uraufführung in der Deutschen Oper am Rhein am Freitagabend zu Ende ging. Während das Publikum mit viel Kondition klatschte, schien man sich vor und auf der Bühne der Tatsache sehr bewusst zu werden, dass die Kompanie am Rhein mit Ablauf dieser Spielzeit so nicht mehr zusammen tanzen wird. Demis Volpi geht nach Hamburg, Danielle Bonelli, Jack Bruce, Futaba Ishizaki, Charolotte Kragh und anderen ziehen mit ihm. Miquel Martinez Pedro wird zum Nederlands Dans Theater nach Den Haag wechseln. Was bleibt an diesem Freitagabend, ist ein stimmiger, künstlerisch konsequenter Ballett- und Musikabend, der noch genau sechs Mal in dieser Spielzeit zu sehen sein wird.