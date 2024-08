Streit um Audimax in Golzheim Weiß denn keiner, wie bedeutend diese Fassade ist?

Wer vom Kennedydamm in die Georg-Glock-Straße biegt, sieht im Hintergrund eine extrem breite, merkwürdig leuchtende Nordwand, die die Straße abzuriegeln scheint. Tatsächlich knickt hier die Straße nur ab und gibt den Blick auf eine strahlende Fassade in nächtlichem Ultramarinblau, tiefem Schwarz und leuchtendem Rot frei. Die Farben in kurzen Parallelstreifen flirren wie ein Stakkato und lassen die Wand vibrieren. Wie ein riesiges Gemälde wirkt das Ganze, es ist Blockade und Blickfang zugleich.