Düsseldorf : Feilen am literarischen Rohstoff

Mitglieder der Schreibwerkstatt „Nocthene“ (v. l.): Iryna Herasymenko, Gian Marco Hölk und Christian Heinrichs vor der Bibliothek. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf In der Schreibwerkstatt „Nocthene“ der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf reifen Texte in familiärer und kollegialer Atmosphäre. Eine gute Atmosphäre ist wichtig, denn die Textverfasser geben viel von sich preis.

Von Joshua Poschinski

Was ist der Sinn eines Studiums? Da gibt es so manche Theorien – von kuriosen Vermutungen zur Elitenbildung oder Ähnlichem, dem bloßen Drücken vor dem Arbeitsleben oder einfach des Hedonismus’ wegen. Jeder, der sich mal die Zeit genommen hat, ins Innere einer Hochschule zu blicken, der ist so manchen ungestützten Unterstellungen voraus. Plump formuliert, geht es vermutlich um so etwas Simples wie Wissensaneignung. Die Welt ist ein komplizierter Ort – je nachdem, in welche Richtung das Leben spielt, oder in welchem Beruf man später landet, kann Vorwissen von Vorteil sein. Vor allem geht es auch darum, sein Umfeld und Gegebenheiten kritisch zu hinterfragen. Hinzu kommen eigenständiges Arbeiten und kreatives Denken.

So gibt es auch zahlreiche Angebote an jeder Universität, die, abseits der Pflichtkurse, Körper und Geist stärken können. Neben diversen Sportangeboten gibt es Sprachkurse, Theatergruppen oder auch Literaturwerkstätten. Auf Letztere soll einmal ein genauerer Blick geworfen werden – in diesem Fall die „Nocthene“ der Heinrich-Heine-Universität.

info Dozenten und Studenten arbeiten zusammen Gemeinschaft Die „Nocthene“ ist eine literarische Gemeinschaft aus Studenten, Absolventen und Dozenten, die an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (seit 2011), der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (seit 2014) und der Humboldt Universität zu Berlin (ab Winter 2015) jeweils semesterweise eine Schreibwerkstatt veranstalten. Publikationen Die Texte, die im Rahmen dieses Verbundes entstehen, fließen nach Auswahl in eigene Publikationen, Lesungen oder ins Hochschulradio, um sie hör- und lesbar zu machen. www.nocthene.de

Ausgehend von einer Idee der beiden damaligen Bachelorstudenten Christoph Bürgener und Christian Heinrichs, wurde die „Nocthene“ 2011 mit Sonja Klein und Andreas Hanning gegründet. Seither bietet die „literarische Gemeinschaft“ aus Studierenden, Absolventen und Dozierenden – wie sie sich selbst bezeichnen – regelmäßig Schreibwerkstätten an. Und das zwischenzeitlich an insgesamt drei Bildungsstätten in Deutschland: So in der Landeshauptstadt Nordrhein-Westfalens, an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg und der Humboldt-Universität zu Berlin.

In ihrer bald zehnjährigen Geschichte hat sich das Team der „Nocthene“ naturgemäß stets verändert. Die Schreibwerkstätten in Berlin und Freiburg gibt es heute nicht mehr. Die Gründungsmitglieder Sonja Klein und Christian Heinrichs sind immer noch tätig. Gemeinsam mit den Studierenden Iryna Herasymenko, Gian Marco Hölk, Thomas Rübo und Demian Zarnoski bilden sie das aktuelle Team der Nocthene. Seither bietet die „Nocthene“ jenen einen Raum, die eben dieses gemeinsame Interesse haben: das Schreiben.

Wie sieht so eine Schreibwerkstatt aus? Man stelle sie sich vor wie einen Raum mit einer Werkbank für Texte – Zangen, Schrauber und Feilen zur Bearbeitung des literarischen Rohstoffs. Eine romantisch klingende Bezeichnung für ein Zusammentreffen kleiner Gruppen, die sich eigene Texte in einem kühlen Seminarraum vorlesen, wo vor wenigen Stunden noch über die molekulare Kontrolle der Energie-Homöostase referiert wurde. Aber die inneren Werte zählen ja, und die haben es in sich. Die langjährige Erfahrung trägt dazu bei, dass sich über die Schreibwerkstatt eine bemerkenswert intime Atmosphäre gelegt hat. Die ist auch nötig, schließlich ist das Vortragen eines eigenen, künstlerischen Werkes immer eine sehr angreifbare Position für den Verfasser – auch, wenn der Rahmen nur aus zehn bis 20 Leuten besteht. So viele Studierende nehmen durchschnittlich an der „Nocthene“ teil, die meist semesterweise stattfindet. Bei der ersten Sitzung sind es auch mal deutlich mehr – im Laufe des Semesters schält sich üblicherweise ein eingespielter, kleinerer Kern aus Schreibinteressierten heraus.

Man hat vieles ausprobiert, mittlerweile haben sich aber die einen oder anderen Praktiken bewährt: So variierten auch die Abstände zwischen den Treffen in den vorangegangenen Jahren stark. Durchgesetzt hat sich schließlich eine regelmäßige Zusammenkunft im Zwei-Wochen-Takt. Während der dreistündigen Sitzungen wird dabei eher selten geschrieben. Stattdessen wird die Zeit zum gemeinsamen Besprechen der vorgetragenen Texte verwendet.

Zu Beginn eines Semesters schlägt das Team der „Nocthene“ einen Verlaufsplan mit Themen und Schreib­aufträgen vor, der auf die jeweiligen Interessen der Teilnehmerschaft angepasst und dann fixiert wird.

In der HHU entstanden und dort auch ansässig, ist die „Nocthene“ seit einigen Jahren als eigenständiger, gemeinnütziger Verein registriert. Somit kann sie gleichzeitig ihre Unabhängigkeit gewährleisten und ihre Nähe zur Universität betonen. Über den kreativen Austausch und das Schreiben und Besprechen der Texte hinaus beschäftigt man sich auch mit der Weiterverarbeitung der entstandenen Werke. So zum Beispiel im Rahmen öffentlicher Lesungen und auch in Sammelbänden, die käuflich erworben werden können. Auch mit dem Hochschulradio der Heinrich-Heine-Universität gab es bereits mehrere Kooperationen. Die ausgewählten Texte werden dabei intern lektoriert.

Zwischen den Sitzungen schreibt man meist anhand von Schreibimpulsen einen Text – ob Erzählung, Prosaskizze oder Haiku ist jedem selbst überlassen – und auch die Vorgaben der Schreibaufträge lassen viel Spielraum. Diese können Begriffe sein wie etwa „Rauschen“. Oder erste und letzte Sätze aus anderen Texten, auf die man hin- oder von denen ausgehend man losschreibt, um eine eigene, neue Geschichte zu verfassen. Oder auch mal eine Utopie – einem weißen Blatt Papier sind keine Grenzen gesetzt.

Das Ambiente während der Zusammenkünfte ist geradezu familiär. Manche Studierende bleiben der „Nocthene“ jahrelang treu. Die Mischung aus neu Dazugestoßenen und Alteingesessenen trägt ebenfalls zur Atmosphäre bei. Während Letztere durch Erfahrung etwas zum Diskurs beisteuern können, bringen die Neuen oft frischen Wind hinein. So mancher sorgt auch für Essen oder Getränke. Eine lockere Zusammenkunft verschiedenster Charaktere, bei der jeder seinen Teil zu besprochenen Texten beitragen kann. Zunächst wird ein Werk vorgetragen, dann diskutiert. Wie wirkt der Text? Wo kann man ihn einordnen? Will jemand noch einen Tee? Dieser Satz sagt noch nicht, was er meint. Ist die Anspielung plausibel?

Im Sommer trifft man sich auch mal im Park, im Moment aber nur per Videochat – was erstaunlich gut funktioniert. Nach den Besprechungen geht es sonst oft in eine Kneipe. Wobei diese im derzeitigen Onlinesemester ebenfalls ausbleiben. Mit Abstand und Alkohol fällt einem da auch schon mal etwas ein, das man noch nicht zum Text angemerkt hatte. Oft sind es dort aber die üblichen Themen, die jene schlecht beleuchteten Räumlichkeiten eben füllen.