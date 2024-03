Niall Horans gechillter Pop Kreischalarm im Dome

So ähnlich muss es bei den Beatles gewesen sein. Als am Dienstagabend im PSD Bank Dome die Lichter ausgehen, setzt ein ohrenbetäubendes Kreischen ein. Kaum zu glauben, dass das noch zu toppen ist. Doch eine Steigerung ist tatsächlich möglich, als sich der Vorhang hebt und Niall Horan die Bühne betritt. Der smarte Ire begrüßt seine vornehmlich weiblichen Fans mit der Pop-Hymne „Nice to meet ya“. Klar, dass die textsicher mitsingen.