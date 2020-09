Lesungen, Workshops & Poetry Slam : Das ist das Veranstaltungsprogramm der Zentralbibliothek

Düsseldorf Die Düsseldorfer Zentralbibliothek startet mit einem großem Veranstaltungsprogramm in den Herbst. Auf dem Plan stehen Lesungen, Podiumsdiskussionen und Angebote für Kinder und Jugendliche.

Die Vorfreude war spürbar: Im Lesefenster der Zentralbibliothek stellten deren Leiter Stephan Schwering, Stadtbüchereien-Direktor Norbert Kamp und die Veranstaltungsmanagerin Anette Krohn jetzt das neue Veranstaltungsprogramm ab September vor. „Wir haben geprobt“, sagt Kamp und spielt damit auf zwei Testveranstaltungen im August an. Auch dem Lesefenster, wo ein großer Teil der Veranstaltungen stattfindet, sieht man die Vorbereitungen an: Die Tische sind in gebotenem Abstand aufgestellt und am Boden festgeklebt, Desinfektionsspender stehen bereit.

Die geplanten Veranstaltungen sollen, so verdeutlicht Anette Krohn, unterhalten bilden, und die Besucher anregen: zu gesellschaftlichem Engagement, zum Nachdenken und Diskutieren und natürlich zum Lesen. Das erste große Highlight ist die Lesung des aus Jordanien stammenden Schriftstellers und Slam-Poeten Pierre Jarawan am Mittwoch, 9. September. Er liest aus seinem neuesten Roman „Ein Lied für die Vermissten“.

Um die in den vergangenen Wochen vielbesprochene Solidarität geht es bei der Lesung von Autor und Soziologe Heinz Bude am Mittwoch, 4. November. Er ist mit „Solidarität. Die Zukunft einer großen Idee“ im Lesefenster zu Gast. Auch der RP-Kulturredakteur Philipp Holstein und die Literaturwissenschaftlerin Verena Meis beschäftigen sich in ihrem bereits bekannten Format „Rückkopplung“ mit dem gesellschaftlichen Zusammenhalt. Am Mittwoch, 11. November, geht es einen Abend lang um Freundinnen und Kumpels und Blutsbrüder in Literatur, Film und Musik.