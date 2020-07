Online-Ticket : Neues Onlineticket erlaubt eine zweitägige Museums-Tour

Düsseldorf Sechs Düsseldorfer Museen laden zum „Art:walk48“ ein. Das Ticket ermöglicht den Besuch in allen Häusern, ist zwei Tage gültig und soll vor allem für Auswärtige attraktiv sein.

Die Stadt hat gemeinsam mit Düsseldorf Marketing ein neues Ticket vorgestellt, das einen Besuch in sechs Museen an zwei Tagen erlaubt. Der „Art:walk48“ kostet 25 Euro und ermöglicht den Zutritt zu Kunstpalast, Kunstsammlung, K20, K21, Kunsthalle, NRW-Forum und KIT. Die Karte kann ausschließlich online gebucht werden und soll die seit vielen Jahren erhältliche „Art:card“ ergänzen, die sich vor allem an Düsseldorfer richtet.