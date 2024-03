Neues aus dem Kom(m)ödchen Über den Rheinländer an sich und so manche menschliche Unfähigkeit

„Tod im Rheinland“ heißt das gemeinsame Programm von Rainer Pause und Martin Stankowski, das sie am 26. März ab 20 Uhr präsentieren werden. Ein schwarzhumoriger Abend über das Sterben, die Kirche und die Eigenarten der Rheinländer. Am darauffolgenden Mittwochabend ab 20 Uhr stehen „Ehnert vs. Ehnert“ auf der Bühne. In ihrem Programm „Zweikampfhasen“ sprechen sie über die Freiheiten von Singles, One-Night-Stands und Lebensabschnittsgefährten und lassen das Publikum an ihren Zweifeln über die „Sinnhaftigkeit ihrer unmodernen Lebensform“ als verheiratetes Paar teilhaben.