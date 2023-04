Am Samstag, 22. April Mit Kunst nachts in Düsseldorfer Museen

Wer jeck ist, ist das oft nicht nur während der karnevalistischen Hochzeit, sondern auch an den restlichen Tagen im Jahr. Einen exklusiven Einblick können die Karnevalisten in der Nacht in die Entstehung der sonst so geheimen politischen Wagen von Jacques Tilly bekommen. Besucherinnen und Besucher sehen, wie die Ideen Wirklichkeit werden – von der Materialauswahl für die Wagen bis zur Fertigstellung. Im Innenhof sind einzelne Wagen ausgestellt – die Gäste dürfen den Profis über die Schulter schauen, während sie live einen Karnevalswagen bauen. Jacques Tilly hält am Abend halbstündlich Vorträge über sein politisch-satirisches Werk – außerdem gibt es eine Fotokulisse an der Besucherinnen und Besucher ein Erinnerungsfoto schießen dürfen. Jacques Tilly und sein Team sind der Merowingerstraße 86–88 zu finden.