Musikschule „Subito“ : Talentschmiede landet auf der Straße

Die Düsseldorfer Musikschule „Subito“ muss ihre Räume an der Kronprinzenstraße verlassen.

Gerade noch feierte die Musikschule „Subito“ mit Sitz an der Kronprinzenstraße ihr 20-jähriges Bestehen. Beim Festakt im Theater an der Kö im September vergangenen Jahres waren allerhand Honoratioren der Stadt zugegen, auch Oberbürgermeister Thomas Geisel sprach ein paar Worte. Denn aus der Musikschule für Kinder und Jugendliche sind auffallend viele Preisträger von Wettbewerben wie „Jugend musiziert“ (bis zur Bundesebene) hervorgegangen. Doch jetzt droht das Aus.

Denn die Talentschmiede landet buchstäblich auf der Straße. Die Familie Heinersdorff, die Räume an die Musikschule vermietete, musste das Gebäude an der Kronprinzenstraße verkaufen. Was dort entstehen soll, ist noch nicht gewiss. Fest steht aber: Die Musikschule darf nicht bleiben, obwohl die Leiterin der Einrichtung, Marina Kheifetsin den vergangenen Jahren an die 50.000 Euro in die Räumlichkeiten investiert hatte.