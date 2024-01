Comeback nach Riesenerfolg in 1990ern Hit-Produzent Bülent Aris kehrt mit neuem Studio in Düsseldorf zurück

Seine größten Erfolge hat Aris in den 1990er-Jahren gefeiert – an seiner Seite war dabei Toni Cottura. Zusammen schrieben und produzierten sie etwa das Lied „Get Down (You’re the One for Me)“ der Backstreet Boys. „Damals waren wir mit unserer Band Fun Factory größer als die Backstreet Boys“, sagt Aris, denn zum damaligen Zeitpunkt hatte die US-amerikanische Boyband erst zwei Songs herausgebracht. Über Nacht sei die Demo-Aufnahme entstanden, erzählt Aris, wobei er mehr an der Komposition, Cottura mehr am Text gearbeitet habe. Einige Tage später nahmen dann die Backstreet Boys das Lied auf – „wir haben uns sehr gut mit AJ verstanden“, erinnert sich Aris. Eigentlich sollte es nur ein Lied auf dem Album werden – „aber dann ist es so gut geworden, dass der Manager der Backstreet Boys meinte: Jungs, das wird die nächste Single.“ In den deutschen Charts schaffte es das Lied im Jahr 1996 auf Platz fünf.