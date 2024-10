100.000 Euro fürs Tanzhaus Die Ministerin persönlich kam mit der Finanzspritze

Mit knapp einer Million Euro fördert das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW (MKW) zehn Theater, Museen, Tanz- und Konzerthäuser bei der Umsetzung von mehr Diversität und Inklusion. Das Geld befindet sich im Fördertopf „Publikum.Personal.Programm“. In Düsseldorf bekommen das Tanzhaus und das Schauspielhaus je 100.000 Euro. NRW-Kulturministerin Ina Brandes ließ es sich nicht nehmen beiden Häusern persönlich zu gratulieren. Nachdem sie in der vergangenen Woche im Schauspielhaus war, überreichte die Politikerin am Montagnachmittag nun symbolisch den Förderbescheid an Intendantin Ingrida Gerbutavičiūtė und ihr Team.