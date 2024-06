Michaela Guth ist neue Leiterin des Capitol-Theaters Macherin hinter den Kulissen

Für ihre neue Aufgabe ist sie von Stuttgart nach Düsseldorf gezogen. „Ich entdecke die Stadt gerade für mich“, sagt sie. Ihre neue Wahlheimat gefällt der Baden-Württembergerin: „Weil es hier so viele tolle Angebote gibt und weil Düsseldorf so eine angenehme Größe hat. Nicht so groß wie Berlin oder München, aber auch nicht so klein wie Donaueschingen“.