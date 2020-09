Ausstellung „Surprize“ in der Kunsthalle : Ein Stelldichein der Jugend

In Fabian Pflegers "Wag es ja nicht!" hat sich der Maler als Elefantenführer verewigt. Foto: Kunsthalle / Katja Illner

Düsseldorf Neun Meisterschüler zeigen in der Kunsthalle mit der Ausstellung „Surprize“ der Best-Gruppe, was künstlerisch aus ihnen geworden ist. Die Werke reichen von politisch bis bizarr.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Helga Meister

Neun junge Künstler geben ein Rendezvous am Grabbeplatz. Sie wurden nicht von Kunsthallenchef Gregor Jansen ausgewählt, sondern von der Best-Gruppe. Der Versicherungsmakler verteilt begehrte Förderpreise. Nun legen die Stipendiaten unter dem Titel „Surprize“ eine Rechenschaft über ihre Entwicklung ab.

Im Kinosaal

Info Die Ausstellung läuft bis zum 1. November Öffnungszeiten Kunsthalle, Grabbeplatz 4, bis 1. November, dienstags bis sonntags 11–18 Uhr. Eintritt Sechs Euro, ermäßigt drei Euro, freier Eintritt jeden zweiten Sonntag im Monat und am letzten Donnerstag im Monat 18–20 Uhr. Kontakt Telefon 0211 8996240 www.kunsthalle-

duesseldorf.de

Aufsehen erregt die Russin Lucia Sotnikova aus Wolgograd. Ihre 15 Meter breite, leere Fotowand wirkt gruselig, fast wie ein Prellbock. Die Gursky-Meisterschülerin erzählt, wie in ihrer Heimat die Bevölkerung jahrzehntelang auf diesen Pappen Informationen zu Politik, Kultur und privaten Dingen tackerte. Nun aber wurde gesäubert. Kommunikation ist nicht mehr erwünscht in Russland – die leere Wand ist ein politisches Statement. Auf 43 Quadratmetern lässt sie den Betrachter verstummen. In einem kleineren Format reflektiert die Künstlerin ihr Alter Ego. So legt sie in der Dunkelkammer altes, zerknautschtes, lichtempfindliches Papier auf den Vergrößerer und belichtete es mit ihrem Handyfoto als Negativ. Aus dem Papier entwickelt sie ein rätselhaftes Selbstporträt.

Anders Fabian Pfleger, Absolvent bei Andreas Schulze, der einen Riesenknaller von Gemälde präsentiert. Im Gegensatz zur Kommilitonin Lucia nimmt er sich offensichtlich sehr wichtig. Jedenfalls taucht er in allen Figuren auf, als Kleinkind, Elefantenführer oder Malerheld.

Dritter im Kinosaal ist Peter Uka aus Nigeria, der einst mit einem Karren voller Habseligkeiten auftauchte und nun seine Materialien auf einer noch größeren Fuhre präsentiert. Der Meisterschüler von Havekost macht den Bettel zum Markenzeichen, aber die Armut täuscht: Uka hat in Deutschland geheiratet, hat Kind, Atelier und Galerie.

Im Emporensaal

Hier fällt ein Video von Moritz Wegwerth auf, dem Weggefährten Gurskys. Es spielt in Campo Bahia an der Atlantikküste, wo die deutsche Fußballnationalmannschaft ihre Basis hatte. Wegwerth filmt ohne Schnitt einen Mann in der Dunkelheit, der als Schädlingsbekämpfer mit einer Schuss- und Nebelwaffe loszieht und Pestizide unter Palmen versprüht. Während er die Natur für die Fußballstars bereinigt, breitet sich ein summender Sound im Raum aus, der dem Lärm eines Staubsaugers entspricht, aber auch ans Summen eines Insektes erinnert. Der Betrachter aber versucht, sich in den schummrigen Szenen einen Reim aus der Handlung zu machen.

Silke Albrecht ist eine geschätzte Malerin, die auf ihren Metalltafeln die tollsten Chemikalien und Farben zur Wirkung bringt. Damit will sie dem Betrachter immer auch die ökologischen und ökonomischen Herausforderungen der Gegenwart nahebringen. Dem stellt sie jedoch ein Kakteen-Bild der heilen Natur entgegen, das wie ein Zitat auf Wegwerths bekannte Serie in der ersten Ausstellung der Best-Gruppe wirkt. Da all die 50 Werke kein Namensschild haben, gibt es eine unnötige Verwirrung.

Manche Stipendiaten wollen mit ihrem Studium nichts mehr zu tun haben. Nils Bleibtreu etwa möchte sich vom „Matsch in der Klasse TAL R befreien“, wie er sagt. Dabei schüttet er das Kind mit dem Bade aus, denn seine Bilder sind nicht mehr so farbenfroh und eloquent wie früher. Ihm gelingt es noch nicht ganz, den Farbspuren seinen eigenen Stempel aufzudrücken.

Im Seitenlichtsaal

Arno Beck fiel einst durch seine Schreibmaschinengrafik auf, indem er aus Buchstaben und Zeichen per Hand Motive wie alte Schreibmaschinen aufs Papier brachte. Mühevoll hergestellte, aber faszinierende Blätter waren es, in denen die Geräte eine eigenartige Ästhetik entwickelten. Heute kommt er in seiner Malerei ohne den Computer nicht mehr aus. Er präsentiert sein Werk sogar auf digital gefertigter Tapete.

Ähnlich im Geist ist Fynn Ribbeck (Klasse Gonzales-Foerster). Er spricht von „Re-Animation Computed Pictures“, frei nach H. P. Lovecrafts Geschichte von einem Mann, der die mechanischen Funktionen eines Toten wiederzubeleben versuchte. Ribbeck entnimmt vom Vorgänger Sehnsüchte und Wünsche und verwandelt sie dank raffinierter 3D-Software in süßlich-kitschige Objekte.

Im Foyer