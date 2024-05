RP-Opernscouts „Anatevka“ berührt

Alissa Steinseifer, Business Development:„Es war schön, in meiner Zeit als Opernscout auch mal ein Musical zu erleben. Gut gefallen haben mir die lustigen Tanzeinschübe, die mich ans Varieté erinnerten. Auch diesmal erreichte das Bühnenbild eine große Wirkung, allein schon durch die in verschiedener Höhe angelegten Ebenen. Den Hauptdarsteller des Tevje fand ich in seiner Rolle sehr sympathisch, vor allem bei den Streitgesprächen mit sich selbst. Er kämpfte gegen seine Überzeugung an und entschied sich dann für das Wohl seiner Töchter. Bis zur Pause war alles ganz fröhlich. Später wurde das aktuelle Thema der Vertreibung aufgegriffen, das trotz allem eine Art Leichtigkeit behielt. So blieb der Abschied von Anatevka für die Zuschauer weniger belastend.“