Casting : Marionetten-Theater sucht Mitspieler

Das Düsseldorfer Marionetten-Theater sucht Verstärkung – und lädt für Freitag zum Casting ein.

Wie man mit den Puppen spielt, wird Interessenten im Casting erklärt, dort sollen die Kandidaten zudem unter Beweis stellen, wie flink sie sind. In Bewegungsübungen lernen sie, mit den Puppen umzugehen. Bachleitner macht es ihnen vor: gehen, stehen bleiben, sich beugen, nach links und nach rechts laufen. So könnten die ersten Aufwärm­übungen aussehen, sagt er. Am Ende muss jeder selbst die Fäden in die Hand nehmen. „Die Emotionen müssen über die Fäden hinunter zur Puppe gelangen“, sagt der Theaterleiter. Marionettenspiel heißt auch, mit viel Gefühl zu arbeiten.