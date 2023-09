„One Vision of Queen“ Als wäre Freddie Mercury persönlich gekommen

Die britische Rockband Queen kennt jeder. Songs wie „We Are the Champions“, „We Will Rock You“ oder „Radio Ga Ga“ haben die meisten wahrscheinlich öfter in ihrem Leben gehört als das Bellen eines Hundes. Und Dave Grohl, Ex-Schlagzeuger von Nirvana und Bandleader der Foo Fighters, sieht es so: „Freddie Mercury war einer der größten Frontmänner aller Zeiten. Er schaffte es, Tausende und Abertausende Menschen durch seine Musik zu verbinden.“