Kunstverein verabschiedet sich von der Hansaallee Letzte Ausstellung im KUH

Düsseldorf · „Tabula Rasa“ – so hat der Kunstverein KUH seine letzte Ausstellung an der Hansaallee überschrieben. Mit der Vernissage am 17. August verabschiedet sich das Team zwar vom Veranstaltungsort, will aber in veränderter Form weitermachen.

15.08.2024 , 10:00 Uhr

Horst Wackerbarth, Vorsitzender des Kunstvereins und Fotokünstler, sein Hund Arthur und der zweite Vorsitzende Michael Krisch. Foto: Döring, Olaf (od)

Von Claudia Hötzendorfer

Rund drei Jahre lang war die Hansaallee 159 ein Domizil für die Kreativszene. Der Verein Kunst und Haltung, kurz KUH, war mit dem Anspruch angetreten, Kunst und Kultur nach Heerdt zu holen. Kein leichtes Unterfangen, wie sich herausstellte. Es musste sich erst herumsprechen, was das Team um Horst Wackerbarth, Micha Krisch und Felix Brauer alles auf die Beine stellte. Ausstellungen, Konzerte, Lesungen, Talks, Couch Lectures, Filmabende – das Programm war vielfältig, innovativ und anspruchsvoll. Junge Künstlerinnen und Künstler bekamen die Chance in der Mehrzweckhalle des Vereins ihre Arbeiten zu zeigen. Ideen und Konzepte wurden ausprobiert mit dem Mut zum Risiko. Beispielsweise ein „Artvent“ rund um das Thema Brot oder das „Belcanto Brunch“ mit viel Musik. Das KUH gab dem Kunstprojekt „Fuck it – I’m alive!“ der Fotografin Iris Edinger zum Thema Brustkrebs Raum und stellte sich in Ausstellungen und Diskussionsrunden auch unbequemen Fragen. Und doch muss auch ein noch so ambitioniertes Team Geld erwirtschaften, um die laufenden Kosten decken zu können. Das war – nicht zuletzt durch die Corona-Zeit – nicht einfach. So stand in den vergangenen Monaten immer öfter die Frage im Raum: Wie soll es weitergehen mit dem Verein? Die Entscheidung, das Domizil an der Hansaallee aufzugeben, hat sich das Team um Wackerbarth nicht leicht gemacht. Klar ist, der Verein Kunst und Haltung soll auf jeden Fall weiter bestehen, allerdings in veränderter Form. Wie genau das aussehen wird, will der Verein noch verkünden. Eröffnung des Vereins Kunst und Haltung im Januar 2021. Foto: Bretz, Andreas (abr) Zum Abschied wollen sie noch einmal zeigen, was das KUH ausmacht. „Tabula Rasa“ heißt die letzte Ausstellung, die in der großen Halle an der Hansaallee 159 vom 17. bis 23. August gezeigt wird. Der Verein wird am 14. und 15. September zwar bei den Kunstpunkten mitwirken, allerdings nicht in der dann ehemaligen KUH-Halle, sondern im „Speakeasy“. Die Location liegt gleich gegenüber, ebenfalls an der Hansaallee 159. Infos unter www.speakeasy159.de/ und www.kunst-und-haltung.de

(chö)