Neue Tour beim „Literarischen Sommer“ Auf den Spuren literarischer Mörder

Weil Krimis immer gern gelesen werden, bietet das Literaturbüro NRW beim „Literarischen Sommer“ auch eine Stadtführung der besonderen Art an: am Samstag, 10. August, können Krimifans, allgemein Literaturbegeisterte, aber auch Geschichtsbewusste jene städtischen Schauplätze besuchen, die Autoren und Autorinnen in der Landeshauptstadt auf schaurige Weise inspiriert haben. Ob Kommissar Lavalle oder die Mordermittler Ella Bach und Benedikt Engel auf der rechten Rheinseite wandeln – die der Phantasie renommierter Düsseldorfer Literaten entspringen – lässt sich in der Realität bewundern und oftmals sehr bekannten Kriminalromanen zuordnen.