Museum in Düsseldorf Kunstsammlung packt Notfallkoffer für Klima-Kleber

Klimaaktivistinnen und -aktivisten haben zuletzt in Deutschland und anderen Ländern mit ihren Aktionen in Museen und Konzerthäusern Aufsehen erregt. Unter anderem wurde in London Tomatensuppe in Richtung des Werks „Sonnenblumen“ von Vincent van Gogh geworfen. Das Werk war durch eine Glasscheibe geschützt. In Wien wurde das - ebenfalls mit Glas geschützte - Gemälde „Tod und Leben“ von Gustav Klimt mit Öl angeschüttet. Einer der Aktivisten klebte sich mit der Hand an das Schutzglas.