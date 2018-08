Düsseldorf: Kunstsammlung NRW zeigt Anni Albers' "Six Prayers"

Neues Kunstwerk : K 20 zeigt gewebtes Holocaust-Mahnmal von Anni Albers

„Six Prayers“ von Anni Albers. Foto: The Jewish Museum, New York © Kunstsammlung NRW

Düsseldorf ie Kunstsammlung NRW zeigt im K 20 am Grabbeplatz seit Dienstag das Textilkunstwerk „Six Prayers" im Rahmen der Retrospektive der Künstlerin Anni Albers.

Die Kunstsammlung NRW zeigt im K 20 am Grabbeplatz seit Dienstag das Textilkunstwerk „Six Prayers“ im Rahmen der Retrospektive der Künstlerin Anni Albers (1899-1994). Die „sechs Gebete“ aus sechs Stoffbahnen sollen an die sechs Millionen ermordeten Juden Europas erinnern, wie die Kunstsammlung mitteilte. Das Holocaust-Mahnmal, das Albers 1966/67 auf ihrem Webstuhl schuf, war ein Auftragswerk des Jüdischen Museums in New York.

Das empfindliche Werk, das aus konservatorischen Gründen nur noch äußerst selten gezeigt werden kann, ist nach Aussagen der Kunstsammlung einer der Höhepunkte der aktuellen Anni-Albers-Schau im K 20. Die Ausstellung ist noch bis zum 9. September zu sehen.

Das fast zwei Meter hohe und drei Meter breite Bildgewebe aus Baumwolle, Leinen, Bast und Metallgarn zählt zu den Hauptwerken der am Bauhaus ausgebildeten Weberin, die 1933 mit ihrem Mann, dem Maler Josef Albers, in die USA emigrierte. „Six Prayers“ war in den vergangenen Jahrzehnten nur zweimal auf Ausstellungstourneen in Europa zu sehen.

Mit dem Gewebe aus grauen, braunen und beigefarbenen Fäden, in das silbernes Metallgarn Akzente setzt, habe Albers eine meditative Gedenkstätte für die Opfer des Holocaust schaffen wollen, erklärte das Museum. In den Grund habe die Künstlerin weiße und schwarze Fäden eingewoben, deren Spuren wie ein nicht entzifferbarer Text anmuteten.

Anni Albers hatte bereits zuvor einige Vorhänge für Thora-Schreine in US-amerikanischen Synagogen geschaffen. Gemeinsam mit den „Pictorial Weavings“, ihren Bildwebereien, zu denen auch „Six Prayers“ gehört, stellten sie ein bedeutendes Kapitel im Werk der Künstlerin dar, hieß es von der Kunstsammlung. Sie sind als Entwurf ebenfalls unter den rund 300 Textilobjekten, Grafiken und Dokumenten in der Ausstellung „Anni Albers“ im K20 der Kunstsammlung NRW zu betrachten.