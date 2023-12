Düsseldorfer Museum mit neuem Angebot Wie die digitale Sammlung des Kunstpalasts funktioniert

Die Plattform ist in Deutsch sowie Englisch nutzbar und in verschiedene Bereiche unterteilt. Zugriff auf die digitale Sammlung erhalten Nutzer über eine Navigation, die Kunstwerke und unterschiedliche Informationsangebote miteinander verbindet. So könnten sich Interessierte zum Beispiel einen Überblick zu allen in der Sammlung ausgestellten Werken mit Angabe des Standortes verschaffen. Alternativ lasse sich auch zu einzelnen Künstlern oder Ankäufen der vergangenen Jahre recherchieren. Ergänzt wird das Angebot durch Informationen zu den verschiedenen Bereichen der Sammlung.