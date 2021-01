Kostenpflichtiger Inhalt: Neue wissenschaftliche Mitarbeiterin : Brückenschlag vom Kunstpalast zur Akademie

Anna Christina Schütz, neue wissenschaftliche Mitarbeiterin am Kunstpalast. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Anna Christina Schütz ist neue wissenschaftliche Mitarbeiterin am Kunstpalast. Sie will den Studenten die die Graphische Sammlung näherbringen. Die 33-Jährige war zuvor zuvor Lehrbeauftragte der Universität Lüneburg und wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Stuttgart.