Auftakt der neuen Spielzeit : Bundeskanzlerin Merkel diskutiert im Düsseldorfer Schauspielhaus

Düsseldorf Zu Beginn der neuen Spielzeit wird im September das Schauspielhaus eine Diskussionsrunde mit Angela Merkel und der nigerianischen Schriftstellerin Chimamanda Ngozi Adichie veranstalten.

Die Bundeskanzlerin kommt ins Schauspielhaus, wenn auch mit gut anderthalbjähriger „Verspätung“. So wird Angela Merkel am 8. September im Großen Haus mit der nigerianischen Schriftstellerin Chimamanda Ngozi Adichie sowie der Publizistin Miriam Meckel und der Journalistin Léa Steinacker unter anderem über stereotypes Denken diskutieren. Stereotype, so Adichie, seien zwar nicht unwahr, aber unvollständig. Sie sorgen nämlich dafür, dass eine Geschichte die einzige Geschichte wird, und berauben so Menschen ihrer Würde. „Stories matter. Many stories matter“, mit diesen Worten beendete Adichie 2009 ihre viel beachtete Rede „The Danger of a Single Story“. Ähnlich sieht es auch Bundeskanzlerin Merkel , die vor zwei Jahren in Harvard erklärte: „Ich habe gelernt, dass auch für schwierige Fragen Antworten gefunden werden können, wenn wir die Welt immer auch mit den Augen des Anderen sehen.“ Die Diskussionsrunde findet in englischer und deutscher Sprache mit Übersetzung statt.