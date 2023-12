Theater besteht seit 30 Jahren Umzug des Jungen Schauspiels Düsseldorf für 2025 geplant – hier geht es hin

Die Adresse könnte sich allerdings in absehbarer Zeit ändern. Die Pläne, mit dem Jungen Schauspiel ins Central neben dem Hauptbahnhof umzuziehen, gibt es schon seit mehreren Jahren. Inzwischen nehmen sie konkrete Züge an und sollen, so alle Entscheidungsträger sich einig sind, bis 2025 abgeschlossen sein. Für Generalintendant Wilfried Schulz ist der Umzug ins Stadtzentrum ein ebenso logischer wie wichtiger nächster Schritt für die Kulturszene in Düsseldorf. „Wir sind ein Drei-Sparten-Haus, mit Schauspiel, Jungem Schauspiel und dem Stadt:Kollektiv, das mit dem neuen Standort enger zusammenrückt und ein noch größeres Publikum erreichen kann“, sagte Schulz im Rahmen des Festaktes – und sendete seinen Wunsch an Oberbürgermeister Stefan Keller und Ina Brandes, Ministerin für Kultur und Wissenschaft, dass der Umzug rechtzeitig fertig sein sollte. Denn 2025 wird das Junge Schauspiel Ausrichter des renommierten Westwind-Festivals sein. Das ist das größte Theatertreffen für ein junges Publikum in NRW, das im kommenden Jahr sein 40-jähriges Bestehen feiert.