Tamala und Leon-Plecity-Quintett Musikreisen im Hofgarten

Info Vier Samstage sind für die Reihe reserviert. Am Wochenende war bereits das zweite musikalische Doppel am Start. Am 10. August werden Tsaziken und die Henk-Kraaijeveld-Band zu Gast im Musikpavillon sein, am 17. August Jarry Singla Eastern Flowers und die Benny- Greb-Brass-Band. Beginn: jeweils 15 Uhr.