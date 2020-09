Flin-Leiter Kristof Stößel : „Im Spiel öffnen wir die vierte Wand“

Teresa (32) und Kristof Stößel (41) leiten die Komödie in Wuppertal und jetzt auch das Theater Flin. Dort wird es künftig mehr Musik geben und an Sonntagen einen frühen Vorstellungsbeginn. Gespielt wird ab 5. September.

Stößel Ich weiß mittlerweile, dass das, was die Wuppertaler erheitert, die Düsseldorfer erst recht zum Lachen bringt. Um Wuppertaler zu überzeugen, braucht es etwas länger. In Düsseldorf hingegen herrscht sofort gute Stimmung.

„Komplexe Väter“ Open Air in Düsseldorf : Das Theater an der Kö hat Auftritt unter freiem Himmel

Der demografischen Entwicklung zufolge müsste das ältere Publikum, also die Senioren, mindestens so beharrlich umworben werden wie das junge. Wie sehen Sie das?

Stößel Man muss die Bedürfnisse der älteren Herrschaften beachten, zugleich aber auch schauen, dass Jüngere kommen. In Wuppertal ist das gelungen. Zu uns kommen viele Besucher, die Mitte 40 sind. Sie schätzen unsere modern inszenierten Komödien. Ein weiterer Grund ist vielleicht, dass wir im Spiel „die vierte Wand öffnen“ und das Publikum einbeziehen. Wenn zum Beispiel ein Handy klingelt, steige ich von der Bühne in den Saal und gehe ans Telefon. Solche etwas schrägen Einlagen gefallen gerade jüngeren Leuten.

Stößel Meine Frau wird die Konstante in Düsseldorf sein, ebenso wie eine Kollegin. Wir werden das Team vor Ort vergrößern. In den ersten beiden Eröffnungsmonaten werde ich komplett in Düsseldorf sein, danach regelmäßig, jedoch nicht täglich. So oder so – das Flin behält seine familiäre Atmosphäre.