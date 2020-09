Ido-Orgelfestival : Mit Orgeln und Trompeten

Düsseldorf Klassische Musik trifft auf Jazz-Arrangements: Das 15. Internationale Düsseldorfer Orgelfestival ist eröffnet. Den Auftakt bildete ein Konzert in St. Antonius in Oberkassel.

„Mit Orgeln und Trompeten“, so lautete der Titel des Eröffnungskonzerts des diesjährigen, nunmehr 15. Internationalen Düsseldorfer Orgelfestivals. Trotz der Corona-Pandemie sollen in den nächsten knapp sechs Wochen 48 Einzelveranstaltungen mit unterschiedlichster stilistischer Ausrichtung durchgeführt werden. Dass die Besucherzahl reduziert werden muss, wird den Orgelfreunden schwerfallen, hat das Festival doch stets hohen Zuspruch. Empfohlen wird, sich auf der Website tagesaktuell zu informieren und sich anzumelden.

Zur Eröffnung in St. Antonius, Oberkassel, waren nach der Ido-Fanfare Hits der Orgelmusik und Jazzimprovisationen des Organisten David Schollmeyer zu hören. Mit dem 5. Klavierkonzert in Es-Dur („Emperor“) in einer Version, bei der die Orgel den Orchesterpart übernahm, schlug das Programm außerdem den Bogen zum diesjährigen Beethoven-Jubiläum. Das Solo spielte die vielseitige Pianistin, Musikwissenschaftlerin und Ido-Festivalleiterin Frederike Möller. Auf der Orgelbank saß hier der gebürtige Niederländer Pieter-Jelle de Boer.

Leise Töne waren am zweiten Abend in der Lambertuskirche von Nora von Marschalls Harfe zu hören. Die Düsseldorferin war Jungstudentin an der Robert-Schumann-Hochschule, bevor sie an die Würzburger Musikhochschule ging. Mittlerweile ist sie neben ihrer Haupttätigkeit am Nationaltheater Mannheim auch Dozentin in Würzburg.