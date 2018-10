Düsseldorf: Herbsttreffen der Opernscouts

Die Opernscouts freuen sich auf die nächsten Premieren. Hintere Reihe von links: Markus Wendel, Christoph Meyer (Generalintendant Deutsche Oper am Rhein), Hilli Hassemer, Hubert Kolb. Mittlere Reihe von links: Katrin Gehlen, Henning Jüngst-Warmbier, Tanja Brill (Pressesprecherin Deutsche Oper am Rhein), Sandra Christmann. Vordere Reihe von links: Benedikt Stahl, Jenny Ritter, Stefan Pütz. Auf dem Foto fehlen Anja Spelsberg und Michael Langenberger. Foto: Endermann, Andreas (end)

Die Opernscouts kamen zum Herbsttreffen zusammen. Alle freuen sich auf spannende Inszenierungen von Oper und Ballett.

Beim traditionellen Herbsttreffen der bisherigen und neuen Opernscouts machte Intendant Christoph Meyer einmal mehr deutlich, wie sehr er dieses Projekt schätzt: „Auch nach neun Jahren bleibt es eine tolle Sache, weil es Raum gibt für eine Vielzahl von Meinungen.“ Die für jeweils zwei Jahre verpflichteten zwölf Opernscouts verstehen sich als „Botschafter des Musiktheaters“. Sofort nach den Premieren trifft man sich zum Austausch. Kurze Kommentare fließen in die RP ein, ausführliche in einen viel beachteten Blog. „Erst war es nur ein zartes Pflänzchen“, sagt Opernsprecherin Tanja Brill. „Inzwischen erregen unsere Scouts auch überregional Aufmerksamkeit. Für das Haus ist diese direkte Art der Kommunikation sehr wichtig geworden.“ Menschen aus unterschiedlichen Berufswelten werden mit den Kunstformen Oper und Ballett vertraut gemacht und kommen miteinander ins Gespräch. „Daumen rauf oder runter ist nicht entscheidend“, stellt Tanja Brill klar. „Es geht vielmehr darum, was jeden Einzelnen an diesem Abend bewegt hat.“