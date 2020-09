Polizei wartet auf italienische Behörden : Gestohlene Glaskunst ist noch immer in Italien

Gestohlene Glaskunst ist noch immer in Italien

Das Hentrich-Glasmuseum im Kunstpalast wartet auf die Rückgabe gestohlener Kunstgegenstände, die in Italien aufgetaucht sind. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Düsseldorf Der mutmaßliche Erpresser, der dem Hentrich-Glasmuseum Kunstwerke angeboten haben soll, die vor 20 Jahren aus dem Haus entwendet wurden, bleibt wie das Diebesgut selbst noch in Italien. Dort ist noch keine Anklage erhoben worden.

Mehr als einen Monat nach der Festnahme zweier Personen in Italien haben Polizei und Staatsanwaltschaft jetzt Details zu den Geschehnissen um die mutmaßliche Erpressung des Hentrich-Glasmuseums veröffentlicht.

Der festgenommene 67-Jährige soll bereits im Oktober 2019 schriftlich Kontakt zum Museum aufgenommen, sich als Anwalt ausgegeben und im Namen eines „Mandanten“, einem angeblichen französischen Kunstsammler, drei Glaskunstwerke zum Kauf angeboten haben – ohne einen Preis zu nennen. Die Werke gehörten, erklärte Dirk Sybertz, der Leiter der Ermittlungskommission „Herzogin“ der Polizei, zu einer Gruppe von 14 Stücken, die im Jahr 2000 aus dem zum Kunstpalast gehörigen Glasmuseum gestohlen wurden. Der 67-Jährige habe beteuert, der mit ihm in Kontakt stehende Sammler habe mit dem Diebstahl nichts zu tun, und er selbst trete lediglich als Vermittler auf.

Das änderte sich im Januar dieses Jahres, als der Mann sich erstmals per Handy beim Museumsleiter gemeldet und sich dabei als ein Herr K. ausgegeben haben soll, der von da an die Verhandlungen führen wolle. Zudem habe sich die Zahl der angebotenen Werke auf sechs erhöht. Das sechste stamme aber nicht aus dem Diebstahl, soll der 67-Jährige betont haben – und gedroht, die Stücke seien für das Museum „für immer verloren“, komme es zu keiner Einigung. Das Museum schaltete die Polizei ei. „Zu Recht“, sagte Sybertz, der erläutert, dass auch dann eine versuchte Erpressung vorliege, wenn kein Preis genannt werde.

Den handelte K., der im wirklichen Leben S. hieße, schließlich mit dem Museumsleiter aus – dieser folgte dem Drehbuch der Ermittler und bot 150.000 Euro für die Rückgabe an. Nachdem S. mehrere Übergaben spontan abgesagt haben soll, sei es bei einem in Italien inszenierten Treffen, wo der 67-Jährige wohnte, zum Zugriff gekommen. Er und eine 63-Jährige, mit der er laut Polizei in „privater Beziehung“ stehe, wurden von Carabinieri festgenommen und sechs Kunstwerke sichergestellt. Der Verdacht gegen einen Herrn K., den eigentlichen Eigentümer des Handys, habe sich bei einer Durchsuchung von dessen Wohnung, die dazu aufgebrochen wurde, nicht erhärtet, berichtete Sybertz. Der Aufenthaltsort von sechs Kunstwerken sei weiter ungeklärt.