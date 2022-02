Ausstellung im Heinrich-Heine-Institut : Eine vielseitige Rebellin

Düsseldorf Die Malerin, Illustratorin, Kabarettdarstellerin und Weltreisende wurde 1875 in Düsseldorf geboren. Das Heinrich-Heine-Institut widmet Ilna Ewers-Wunderwald eine Ausstellung, die zeigt, wie die „Rebellin des Jugendstils“ gelebt und gearbeitet hat.

Vor ein paar Jahren wusste noch nicht einmal das Internet Bescheid über diese Frau. Jetzt aber, 65 Jahre nach ihrem Tod, zeigt das Heinrich-Heine-Institut das Werk der Malerin, Zeichnerin und Illustratorin Ilna Ewers-Wunderwald in ihrer Geburtsstadt. Nur wenige Meter vom Institut entfernt, in der Benrather Straße 18, erblickte sie am 7. Mai 1875 als Karoline Elisabeth Wunderwald das Licht der Welt.

Unter dem Titel „Rebellin des Jugendstils“ kann man jetzt auf der Bilker Straße eine Auswahl der vielfältigen Arbeiten von Ilna Ewers-Wunderwald sehen. Die Ausstellung umfasst in zwei Räumen zahlreiche Exponate zu den Themen Unterwasser-Welten, Tiere, Pflanzen und Indien . Darunter sind exotisch-traumverlorene Zeichnungen zwischen Feder, Tusche und leuchtender Wasserfarbe. Eine Medienstation bietet audiovisuelle Einführungen in Leben und Werk sowie die mutmaßliche Aufnahme von Ilna Ewers-Wunderwalds Stimme im Rahmen eines Kabarettstücks aus dem Jahr 1901.

An bürgerlichen Lebensformen hatte Ilna Ewers-Wunderwald kein Interesse. Sie rauchte, trug einen Kurzhaarschnitt und verkündete: „Ich habe mich geschüttelt, habe mir selbst bewiesen, dass in mir ein heisses Leben pulsiert (…) habe die drückende passive Opposition abgeworfen.“ Auf Capri begeisterte sich die Künstlerin, die sonst meist selbst entworfene avantgardistische Kleider trug, für die Freikörperkultur.

Nach einer mit Hans Ewers unternommenen Indienreise trennte sie sich 1910 von ihrem Mann. 20 Jahre später begab sie sich dann zu Fuß auf eine Weltreise, von der sie erst sieben Jahre später wieder zurückkehrte. Für ihre Kunst blieb indes der mythische Zauber des indischen Subkontinents das wichtigste Element. In ihrem Indien-Tagebuch, das in der Ausstellung zu sehen ist, schreibt Ilna Ewers-Wunderwald: „Diese glühende Sonne treibt die verstecktesten Triebe hervor – Ich habe das an mir selber erfahren. Die Phantasie wird bis zur Ausschweifung in die Höhe getrieben.“