Günther Uecker im Goethe-Museum : Dritter im Bunde mit Goethe und Hafis

Guenther Uecker führte durch die neue Sonderausstellung des Goethe-Museums. Den Werken lagen persische Verse zugrunde. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Der Düsseldorfer Nagelkünstler Günther Uecker erweist sich mit seinen 42 druckgrafischen Tafeln als poetischer Neuinterpret ausgewählter Verse des „Diwan“ aus dem 14. Jahrhundert.

Von Annette Bosetti

Sie sind Zwillingsbrüder im Geiste. Das hatte Goethe über seine Verbindung mit dem persischen Poeten Hafis (auch: Hafez) gesagt, dessen „Diwan“ aus dem 14. Jahrhundert den deutschen Dichter zu seinem berühmten „West-östlichen Diwan“ (1819) inspirierte. Nun gesellt sich ein Dritter dazu, ein Drillingsbruder, der statt Gedichten Bilder macht. Nicht allein Bilder, sondern auch bibliophile Objekte wie vernagelte Bücher oder gigantische Schriftrollen. Und obwohl die Welt wieder 200 Jahre weiter ist, stellt sich unmittelbar eine Verwandtschaft und Nähe her zwischen drei Geistesgrößen.

Im Goethe-Museum lässt sich Ueckers Bilderflut derzeit im Kontext der zugrundeliegenden Gedichtsammlungen beider Poeten besichtigen. Es ist ein Dreiklang, der mit einer gemeinsamen Botschaft aufgeht. Orient und Okzident sind nicht mehr zu trennen, so die Behauptung des Künstlers in dieser Ausstellung. Über zeitliche, geografische, religiöse und politische Grenzen hinweg erträumt sich die Menschheit das auch in Zeiten erstarrter politischer Fronten

Info Ausstellung an zwei Orten Goethemuseum Günther Ueckers Arbeiten sind vom 8. September bis 15. November im Goethemuseum, Schloss Jägerhof, zu sehen. Außerdem zahlreiche bibliophile, zum Teil nie gezeigte Objekte im Kontext von Goethes und Hafis‘ Autografen. Geöffnet Di–So 11–17 Uhr, Sa 13–­17 Uhr. Eintritt: vier, ermäßigt zwei Euro. Sonntags und ab 16 Uhr freier Eintritt. Galerie Acht iranische Bildhauer haben auf Ueckers Verbildlichung reagiert und stellen ihre Werke bis 8. Oktober in der Galerie Breckner, Altestadt 6, aus: Morteza Tarassoli, Mohamadreza Yazdi, Ali Mahboobi Soofiani, Shariyar Rezaei, Babak Montazeri, Arefeh Arad, Farzad Dashtizadeh und Neda Ayati.

Bildempfindungen nennt Uecker seine 42 Versblätter, teils mit handgeschriebenen deutschen Zeilen, teils mit den Original-Ghaselen (Reimen) bedruckt, je nach Motiv in Präge-, Sand- oder Siebdruck verewigt. „Huldigung an Hafez“ ist ein einmaliges Künstlerbuch, das die Magie der Poesie in Schautafeln übersetzt und in Bildbotschaften ausformuliert. In Düsseldorf wurde diese geschlossene Mappe nun kenntnisreich von Kuratorin Barbara Steingießer aufgeklappt, um die Blätter dem Museumsschatz zuzuordnen und an den Wänden von Schloss Jägerhof zu zeigen – so wie sie seit ihrer Entstehung, 2016, schon oft in iranischen Ausstellungshäusern gehangen haben. „Die iranischen Frauen küssten mich“, berichtete er, als er damals aus Iran zurückkehrte und sich in einem Glücksrausch befand. Uecker genoss die warme Aufnahme in dem fernen Land, das den Kosmopoliten bei seinen Besuchen ganz und gar in den Bann zog. „Sobald ich lese, muss ich auch malen“. Das empfand Uecker nach seiner Rezeption der Hafis-Gedichte, die, überaus kunstvoll verschlüsselt, Lebenswahrheiten über Liebe, Humanismus, Frieden und Existenz behandeln.

Wenn Uecker von seinen Bildern spricht, dann nennt er sie gerne seine vom Wind verwehten Liebesbriefe. Die Liebe, die ihn in einen Taumel zu versetzen vermag, scheint ihm auch bei der Hafis-Mappe den Pinsel geführt zu haben: Wann zuvor hat man jemals rot stilisierte Rosen auf Ueckers Leinwänden sehen können?

Weltberühmt ist Günther Uecker mit seinen Nagelreliefs geworden, mehr als das bearbeitet der 90-jährige Künstler Felder der bildenden Kunst in beängstigenden Kraftakten, ausufernden Dimensionen und Formaten. Riesengroße Tücher und Banner sind darunter, oft politisch dezidiert, menschlich existenziell – oder einfach nur mahnend betextet. Der seit Mitte der 1950er Jahre in Düsseldorf beheimatete Mecklenburger hat mit seinem Körper in Asche gemalt, zu Zero-Zeiten die Straße weiß getüncht, Reisetagebucheinträge zart aquarelliert. Auch hat er Skulpturen und Mahnmale gehauen, Klangmaterial wuchtig zusammengetan, Objekte mit Nägeln überzogen, Konstruktionen auf Sand gesetzt und bewegt. Vieles hat Uecker lautstark inszeniert, manches nur leise vibrierend. Ganz zart kann er auch. Solch bezaubernde, zum Teil noch nie gezeigte Werke wurden dem Hafis-Zyklus an die Seite gestellt.

Uecker ist bei all seinen Extravaganzen ein Mann mit Maß und Mitte, der sich nie verirrt in seiner bald 70-jährigen Schaffenszeit. Von der Schönheit, Wahrhaftigkeit und Innigkeit der iranischen Verse, die sein glühendes Herz trafen, ließ sich der damals 86-jährige auf neue bildnerische Ideen bringen. Und doch ist fast alles drin, was man von Uecker kennt: die durch Papier gedrückten Nägel in den Papierreliefs, die sorgfältige, weit ausschwingende Handschrift, die farbig intonierten Notationen und die monochromen Kreise. In goldener Farbe hat er die drei Worte „Huldigung an Hafez“ unter die gleichlautende, aquamarinblaue Farsi-Schrift gesetzt. Vielleicht ist es eine Reverenz an die goldenen Worte des Dichters.