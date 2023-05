Ballettpremiere „Sacre“ in Düsseldorf Getanzter Kampf auf Leben und Tod

In Paris, 1913, tobte der Saal des Théâtre des Champs Elysées nach der Uraufführung von „Le Sacre du Printemps“. Vor Wut, Ärger und Begeisterung. Igor Strawinskys Jahrhundertwerk, das – kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs – den Aufbruch in die Moderne markiert, war ein Skandal. Diese Art der Musik, ihre Polytonie, ihre Polyrhythmik, diese Art zu tanzen, kantig, kraftvoll – all das verstörte und faszinierte die Menschen.