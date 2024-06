Emilie Preyer zum 175. Geburtstag Stilllebenmalerin im Breidenbacher Hof

Zur feinen Ausstellung von Vater und Tochter Preyer steuert Düsseldorfs Mäzen Theo Siegert ein Gemälde seines Ururgroßvaters August Friedrich Siegert (1820-1883) bei. Siegert liebte Genre-Szenen mit den eigenen Kindern als Motiven. Er porträtierte die 27-jährige Preyer in einem bauschigen weißen Spitzenkleid mit weißer Schürze vor einer Staffelei, die Palette mit vier dünnen Pinseln in der einen Hand, in der anderen einen Malstock, mit dem sie merkwürdigerweise ein pausbäckiges Mädchen abwehrt, das eine Frucht aus der üppig gefüllten Obstschale stibitzen möchte. Zwei Geschwister lugen zwischen Paravent und Vorhang hervor und geben der Fruchtmalerin im Bild wie in der Früchte-Ausstellung bei Paffrath eine beredte Lebendigkeit.