Ausstellung in Düsseldorf Spiel mit südamerikanischer Popkultur

Roozbeh Golestani gehört zu den Galeristen in Düsseldorf, die immer wieder neue Positionen entdecken. Seine jüngste Trouvaille ist Ximena Ferrer Pizarro, die 1994 in Peru zur Welt kam, in Lima und Mexiko City studierte, seit zehn Jahren in Deutschland lebt und soeben ihr Examen an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee absolviert hat. Sie spielt mit den Stereotypen südamerikanischer Popkultur, aber auch mit den Ritualen ihrer kulturgeschichtlich reichen Heimat. Ihre Malerei ist voller Witz und Humor.