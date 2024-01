Satire-Abend in der Tonhalle Düsseldorf Florian Schroeder blickt zurück und rechnet ab

Kaum zu glauben, was alles in den vergangenen zwölf Monaten so passiert ist. Zur Erinnerung gab es vor dem Auftritt von Florian Schroeder am Freitagabend in der Tonhalle einen kurzen Zusammenschnitt mit den wichtigsten Ereignissen des Jahres 2023. Schließlich hatte sich der Kabarettist mit einem satirischen Jahresrückblick angekündigt. „Schluss jetzt!“ war auch eine Bestandsaufnahme des Ist-Zustands, der sich derzeit in Demonstrationen gegen die AfD auf den Straßen zeigt. Entsprechend viel Raum nahm dies im ersten Teil des Abends ein.