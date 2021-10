Filmreihe „Architektur und Film“ : Die Stadt und immer die Stadt

Düsseldorf Die Filmreihe „Architektur und Film“ des Filmuseums Düsseldorf widmet sich in der Ausgabe vom 3. bis 24. November Stadtbewohnern, die oft ungesehen bleiben. Es geht um soziale Ungerechtigkeit und vor allem um die Menschen, die sie erleiden müssen.

„Bombay Diaries" von Kiran Roa wirft dabei einen Blick auf die schillernde Metropole in Indien. „Lola“ von Brillante Mendoza spielt hingegen in Manila. Beiden Produktionen gemein ist die Erkenntnis, dass der Mensch auch in der gesichtslosen Großstadt nie alleine überleben kann. Während in „Bombay Diaries“ eine junge Fotografin das Land ihrer Eltern erkundet, müssen sich in „Lola“ zwei Großmütter außergerichtlich einigen. Der Enkel der einen hat den Enkel der anderen getötet. Nun fehlt es nicht nur am Geld für die Beerdigung, sondern auch am Hauptverdiener der anderen Familie, der ja nun im Gefängnis sitzt.