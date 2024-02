Kulturangebot für Kinder und Jugendliche zur Fußball-EM Filmmuseum bildet junge Regisseure aus

Der Workshop beginnt am Sonntag, 24. März, um 11 Uhr und endet um 16 Uhr. An den folgenden vier Tagen (25. bis 28. März) findet der Kurs täglich von 10 bis 16 Uhr statt. Treffpunkt ist jeweils zehn Minuten vor Beginn im Foyer des Filmmuseum, Schulstraße 4. Getränke werden kostenlos gestellt, Speisen müssen mitgebracht werden. Die Premierenfeier ist am Freitag, 5. April, um 16 Uhr in der Black Box des Museums.