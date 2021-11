Die legendäre Künstlerkneipe „Creamcheese“ : Als Amerika nach Düsseldorf blickte

Der Düsseldorfer Filmemacher war im Heinrich-Heine-Institut zu Gast, um über seien Werke und seine Zeit im „Creamcheese“ zu sprechen. Foto: Anne Orthen (orth)

Düsseldorf Nicht einmal zehn Jahre bestand in der Düsseldorfer Neubrückstraße in den 1960er Jahren die legendäre Künstlerkneipe „Creamcheese“. Der Filmemacher Lutz Mommartz berichtete über seine Zeit dort und erzählte, was Greta Thunberg und Joseph Beuys gemeinsam haben.

Es gibt Zeitpunkte in der Geschichte, da passen Gelegenheit und Zeitgeist so gut zusammen, dass etwas Einzigartiges entsteht. 1967 gab es in der Düsseldorfer Altstadt solch einen Zeitpunkt. In der Neubrückstraße 12 entstand die Kneipe „Creamcheese“, konzipiert von Günther Uecker, Lutz Mommartz, Ferdinand Kriwet und Danilo Silvestrin. Auch Gerhard Richter und Heinz Mack hatten ihren Anteil an der Kneipe, die für einige Jahre die ganz Großen aus der Kunstszene anzog.

Im Heinrich-Heine-Institut findet derzeit eine Ausstellung zum Künstler Ferdinand Kriwet statt. Begleitend dazu berichtete der Düsseldorfer Filmemacher Lutz Mommartz von der Zeit, in der sich alle, die heute Rang und Namen haben, versammelten.

Info Lutz Mommartz und das „Creamcheese“ Filmemacher Mommartz wurde 1934 in Erkelenz geboren, seit 1937 lebt er in Düsseldorf. Seit 1967 dreht er eigene Filme, zwischen 1978 und 1999 hatte er eine Professor für Film an der Kunstakademie Münster inne. Künstlerkneipe Das „Creamcheese“ bestand zwischen 1967 und 1976 in der Neubrückstraße. Die Gründer waren Hans-Joachim Reinert und Bim Reinert, an der künstlerischen Konzeption waren zahlreiche namhafte Künstler beteiligt.

„Ende der 60er Jahre gab es kaum Räume, in denen Jugendliche sich treffen konnten“, sagte Enno Stahl, Leiter des Instituts. „Doch das änderte sich, überall entstanden Kneipen, so wie wir es heute kennen.“ Eine davon war das legendäre „Creamcheese“, benannt nach dem Lied „Son of Suzy Creamcheese“ auf Frank Zappas kürzlich erschienenem Album „Freak Out!“. Der Bezug auf den Stockhausen-Schüler Zappa legte also bereits den Anspruch der Kneipe fest: Es sollte ein avantgardistischer Künstlertreff entstehen, in dem später auch Bands wie Tangerine Dream, Can oder Kraftwerk Live-Auftritte spielten.

Das „Creamcheese“ war Kneipe, Kulturort und Treffpunkt für Künstler, wie hier bei einer Kunstaktion 1967. Foto: Volker Krämer

Die 20 Meter lange Theke, deren Rückwand aus Spiegellamellen bestand, stammte von Heinz Mack. Im Vorraum fanden Gemälde von Gerhard Richter Platz. Eine Reihe von bis zu 24 Fernsehern an der Wand und zahlreiche weitere Kunstwerke machten das Lokal zu etwas Einzigartigem.

„Es ist jetzt aber nicht so, dass es da eine konkrete Planung gegeben hätte“, sagte Lutz Mommartz, „das alles ist mehr wie von selbst entstanden.“ Doch was daraus wurde, habe der Volksmund später „Düsseldorfs Gehirn-Waschsalon Nummer eins“ genannt, wie Stahl sagte. Künstler und Musiker gaben sich die Klinke in die Hand, die Kneipe wurde zur Multimedia-Disko, noch bevor es Diskos wirklich gab.

Mommartz spricht heute, mehr als 50 Jahre nach dem Entstehen des Clubs, von einem Nullpunkt im Zeitgeschehen, von einem Momentum. Er selbst war eigentlich bei der Stadt angestellt, eher zufällig kam er zum Film. Über seinen Schwager, der Entwicklungshilfe in einem Dorf in Uganda leistete, sei er an das Medium gekommen. Er experimentierte mit 8er-Filmen – die lange nicht so super waren wie die berühmten, später entwickelten Super8-Filme, wie er betont – und einer im Wind aufgehängten Tischdecke. „Ich wollte sehen, ob sich meine eigentliche Ablehnung zu Film und Fotografie auch genau damit zum Ausdruck bringen lässt“; sagte Mommartz. „Ich wollte etwas tun gegen das, was ich nicht wollte. Das hat bis heute gut geklappt.“

Seine Filme blieben experimentell. Berühmt ist Mommartz auch für sein Zweileinwand-Kino. Dabei wurden zwei Leinwände einander gegenüber aufgestellt. In der Mitte war jede Leinwand mit einem Loch versehen, wodurch auf die jeweils andere ein Film projiziert wurde. So fand sich der Zuschauer zwischen dem Gezeigten, in der Kunst statt nur davor. Gespielt wurde darauf zum Beispiel sein Film „Rechts/Links“: Zwei Menschen in zwei Wohnungen. Zunächst unabhängig voneinander, nehmen sie irgendwann leinwandübergreifend Kontakt auf, eine Kissenschlacht entsteht. Und der Zuschauer steht dazwischen, zwischen den Leinwänden.

Im „Creamcheese“ wurde – für die Installation des Zweileinwand-Kinos war kein Platz – eher 16mm-Material von Mommartz gezeigt, teilweise auch dort gedreht. Doch es passte zum Momentum, wie er sagt. „Wir hatten das Gefühl, etwas ändern zu müssen, es war der Anfang von etwas“, so Mommartz. Ihm sei es stets darum gegangen, das künstlerische Denken frei ausdrücken zu können. Joseph Beuys verdanke er viel, wie er heute sagt. Beide stellten sich ihren Herausforderungen von innen, wollten künstlerisch manifestieren, was sie bewegte. Und dazu sei die Konsequenz in Beuys’ Denken elementar gewesen.

Hier zieht Mommartz auch den überraschenden Vergleich zwischen Joseph Beuys und Greta Thunberg. „Das Ergebnis unserer Kunst damals hat seinen Weg in das alltägliche Leben gefunden, danach ist lange nichts Ähnliches mehr passiert“, sagt er. Gemeinsam sei den beiden vor allem eben jene Konsequenz, hinter der Politik und Gesellschaft nur herkriechen könnten. Wurde Beuys teilweise als Künstler dahingehend kritisiert, „seine Kunst könne ja jeder schaffen“, so könne auch jeder eine konsequentere Klimapolitik fordern, wie es Greta Thunberg tut. Doch der Antrieb, es dann auch zu tun, sei es, was den meisten Menschen fehle. „Nur geschieht diese Veränderung heute aus einer Notwendigkeit heraus“, das sei der große Unterschied, sagt Mommartz.

Das „Creamcheese“ bleibt bis heute legendär. Es war 1968 Teil der Kasseler Documenta („Wir wurden aber nicht eingeladen, wir sind da einfach hin“, sagt Mommartz), Teile der Inneneinrichtung wurden zeitweise in Museen wie dem Kunstpalast ausgestellt. Nach einem Umzug in die Flingerstraße im Jahr 1976 konnte die Kneipe nie wieder an den ursprünglichen Erfolg anschließen.