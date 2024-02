Fiktive Datingshow im Düsseldorfer Schauspielhaus Heidrun auf der Suche nach dem Herzblatt

Heidrun, auf einem Geländer am Rande des Publikums stehend, lässt bei ihren Gesangseinlagen zum Titanic-Klassiker „My Heart Will Go On“ und dem Backstreet Boys-Hit „I Want It That Way“ ihren Emotionen freien Lauf. Mal gefühlvoll, mal schreiend singt sie um ihr Leben, ganz zur Belustigung der Zuschauer.