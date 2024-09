Ein Tag der offenen Tür zum Geburtstag Hinter den Kulissen des FFT

Auf der kleinen Bühne tauchen Besuchende tief ein in die Geschichte des Forum Freies Theater (FFT). Dafür hat das Team sein Archiv geöffnet und viele Erinnerungen an die vergangenen 25 Jahre zutage gefördert. Einfach so präsentieren kommt für das Kreativlabor am Konrad-Adenauer-Platz natürlich nicht infrage. Deshalb wurden Studierende der Heinrich-Heine-Universität (HHU) eingeladen, eine performative Rückschau mit Videos, Publikationen, Kostümen und Requisiten zu gestalten. Zum großen Jubiläum hat das FFT zum Open House eingeladen, mit Kaffee und Kuchen im Foyer, gemeinsamem Basteln und Gestalten, einem Happening mit dem Künstler-Kollektiv She She Pop und einer Backstage-Führung.