Ab 6. Januar in Düsseldorf : Festival zwischen Technologie und Tanz

Ein Algorithmus bewahrt die Erinnerung an Bewegung in der Tanzperformance „ARK 1“. Foto: Mikko Gaestel/Mikko Gaestel/TANZHAUS NRW

Düsseldorf Virtueller Spagat: Das Tanzhaus in Düsseldorf startet mit dem Festival „Temps d’Images“ ins neue Jahr. Neben Stammgästen sind auch junge Künstler zu erleben.

Von Claudia Hötzendorfer

Im Januar lotet das Tanzhaus NRW beim Festival „Temps d’Images“ die Schnittstellen zwischen digitalen Medien, neuen Technologien und Tanz aus. In der inzwischen 17. Auflage des Festivals treffen vom 6. bis 15. Januar langjährige Weggefährten wie Choy Ka Fai auf Akteure und Akteurinnen, die zum ersten Mal dabei sind.

Jasmine Morand: „Mire“

info Im Tanzhaus sind auch Installationen zu sehen Foyer Im Rahmen des Festivals sind im Foyer des Tanzhauses NRW am 6. und 7. Januar sowie vom 12. bis 15. Januar zwischen 18 und 22 Uhr Installationen unter anderem von Jorge Guevara, Naotot Hieda und Choy Ka Fai zum Thema Tanz und Technologie zu sehen. Eintritt frei. Eintritt 17 Euro (ermäßigt 8,50 Euro) Zugang Die Platzkapazität ist bei einigen Veranstaltungen begrenzt. Es gilt die 2G-Regel. Adresse Erkrather Straße 30, Düsseldorf www.tanzhaus-nrw.de

Zum Auftakt des Festivals am 6. Januar (20 Uhr) und 7. Januar (19 und 21 Uhr) präsentiert die Schweizer Choreografin Jasmine Morand ihre Tanz-Installation „Mire“. Eine spektakuläre Performance, bei der das Publikum eine völlig neue Perspektive einnimmt. Es liegt auf dem Boden und schaut in einen an der Decke angebrachten Spiegel auf das lebende Fresko des Ensembles. So entsteht eine visuelle Kunstform, wie sie Ende des 19. Jahrhunderts schon begeisterte und danach in Vergessenheit geriet. Begrenzte Platzkapazität.

Simon Senn: „Be Arielle F“

In seiner deutschen Erstaufführung „Be Arielle F“ lotet Simon Senn am 12. Januar (20 Uhr) die Grenzen virtueller Realitäten aus. Dabei schlüpft der Künstler in einen weiblichen Avatar. 2021 war Senn bereits mit einer Online-Version seines Stücks dabei. Nun präsentiert der Videokünstler aus Genf sein nah am Puls der Zeit inszeniertes Experiment als Live-Performance in englischer Sprache mit deutschen Unter­titeln.

Tammara Leites & Simon Senn:

„dSimon“

Gemeinsam mit Mediendesignerin Tammara Leites stellt Simon Senn am 13. Januar (20 Uhr) eine weitere Erstaufführung vor. „dSimon“ ist Senns KI-Version, gefüttert mit seinen persönlichen und digitalen Daten. Über eine Webseite interagiert „dSimon“ mit den Usern auf unerwartet verstörende Weise. Im Talk mit den Akteuren kann das Publikum das Erlebte reflektieren (Performance in englischer Sprache).

Colette Sadler & Mikko Gaestel: „ARK 1“

Am 14. Januar (19 und 21 Uhr) und 15. Januar (17 und 21 Uhr) nehmen die Choreografin Colette Sadler und der bildende Künstler Mikko Gaes­tel das Publikum mit in die Zukunft. Ein fiktives Biotechnologie-Unternehmen hat das Raumschiff ­­„ARK 1“ entwickelt, um die Erinnerung an das Leben auf der Erde zu bewahren, nachdem deren Ökosystem kollabiert ist. An Bord arbeitet ein Algorithmus an einer digitalen Rekonstruktion der Tänzerin Leah Marojevic. Die zur Performance gehörende 3D-Videoinstallation ist vor und nach der Vorstellung zugänglich.

Choy Ka Fai: „Uncle Ho Who Can Recall Your Future Lives”