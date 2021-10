Musiktheater „O ihr Menschen“ in der Johanneskirche : Mut der Verzweiflung, Kraft der Hoffnung

Bei der Probe zu „O ihr Menschen“ in der Johanneskirche in Düsseldorf ist die Aufregung beinahe greifbar. Chor und Solisten glänzen auch noch ohne Premierenatmosphäre. Foto: Susanne Diesner

Düsseldorf Ein Jahr nach dem Beethoven-Jubiläum und gut einen Monat nach dem Ende des Düsseldorf Festivals findet nun endlich die Premiere von „O ihr Menschen“ statt. Das Musiktheater beschäftigt sich mit dem Hörverlust Beethovens und wie aus Qual neuer Mut entstehen kann.

Wenn Menschen beim Schlangestehen gute Laune haben, dann liegt etwas Besonderes in der Luft. Bei einer der letzten Proben zu dem Stück „O ihr Menschen“, das verspätet im Rahmen des Düsseldorf Festivals am 5. November endlich Premiere feiern darf, stehen Solisten, Musiker und Chormitglieder freudig schwatzend zu den Listen an, in denen die Coronatests abgehakt werden. Bei so vielen Beteiligten sind diese besonders wichtig. Doch als die Probe beginnt und die ersten Musikstücke gespielt werden, spürt man das Besondere, das die Laune aller so hebt: Endlich wieder gemeinsam Musik machen.

Auch für Nicola Glück, die das Musiktheater inszeniert hat, fühlt es sich an, als ob ein Knoten platzt. „Eine gute Stimmung im Ensemble ist mir immer wichtig, aber dieses Mal ist es tausendfach verstärkt“, sagt sie. Alle Beteiligten gingen mit einem solchen Elan an jede Probe. Und tatsächlich, man sieht sehr viele glückliche Gesichter. Besonders der Chor – klassisch griechisch in kommentierender Funktion – sprüht bei der Probe nur so vor Begeisterung. Die Interaktion mit den Solisten, der Ehrgeiz des musikalischen Leiters Wolfgang Abendroth, jedes Stück zu perfektionieren und nicht zuletzt die Tatsache, dass so viele Menschen gemeinsam auf der Bühne stehen: Die Vorfreude auf die Premiere ist förmlich greifbar.

Info Werkeinführung vor den Vorstellungen Uraufführung Premiere ist am Freitag, 5. November, 19.30 Uhr in der Johanneskirche am Martin-Luther-Platz. Weitere Vorstellungen: Samstag und Sonntag, 6./7. November, jeweils 18 Uhr. Eine halbe Stunde vor Beginn gibt es noch eine Werkeinführung.. Tickets Die Karten kosten 16 bis 38 Euro und sind erhältlich unter Telefon 0211 82826622 oder auf: www.duesseldorf-festival.de">

Denn die hätte eigentlich schon vor gut einem Jahr geschehen sollen. Die Pandemie hat aber dafür gesorgt, dass der Start immer wieder verschoben werden musste. „O ihr Menschen“ ist Teil des Düsseldorf Festivals, dessen diesjährige Ausgabe seit Ende September eigentlich vorbei ist. Zeitlich etwas im Nachgang, als krönender Abschluss, soll die Oper nach dem Libretto von Maria Hartmann nun aber aufgeführt werden. Am Freitag, den 5. November, findet die Premiere in der Johanneskirche am Martin-Luther-Platz in Düsseldorf statt. Danach gibt es zwei weitere Aufführungen am darauffolgenden Samstag und Sonntag.

„O ihr Menschen“ ist angelehnt an das berühmte Heiligenstädter Testament: „O ihr Menschen! O ihr Menschen, die ihr mich für feindselig, störrisch, oder misantropisch haltet oder erkläret, wie Unrecht tut ihr mir. Ihr wisst nicht die geheime Ursache von dem, was euch so scheinet: ich bin taub.“ Dieser Brief Ludwig van Beethovens an seine Brüder, den er jedoch nie abschickte, zeigt seine Verzweiflung über den Verlust seines Gehörs bereits in jungen Jahren. Getrieben und gepeinigt ist er von diesem Unheil, denkt sogar daran, sein Leben zu beenden. Doch er tut es nicht, schöpft neue Hoffnung und komponiert weiter. Diese neue Hoffnung ist das Motiv des Musiktheaters, das in sechs Szenen und einem Prolog die Geschichte verschiedener Menschen zeigt, die kurz davor sind, jede Hoffnung zu verlieren – und sie dann wiederfinden.

Vier Lebenswege werden in „O ihr Menschen“ skizziert. Ihnen gemeinsam sind Schicksalsschläge und der Kampf gegen Unwägbarkeiten, die durch die Hoffnung auf eine bessere Zukunft, wenn nicht überwunden, dann zumindest akzeptiert werden. Die Geschichten der Schriftstellerin Helen Keller, des südafrikanischen Freiheitskämpfers Nelson Mandela und Helmuth James von Moltke, Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus, reihen sich neben der Beethovens ein. Kein Wunder, dass dabei die ganz großen Themen wie Mut, Qual und Hoffnung so zentral sind.

„Dass wir die Premiere ständig verschieben mussten hat auch dazu geführt, dass wir das komplette Konzept immer wieder umbauen mussten“, so Glück, „ich glaube, ich habe noch nie ein Stück so sehr verinnerlicht, kenne jede Silbe in- und auswendig.“ Und es tue gut – auch physisch – endlich wieder zusammen Musik machen zu können.

Fast 170 Menschen sind an „O ihr Menschen“ beteiligt, Musiker, Sänger, Tänzer, sogar ein Kinderchor und die Jugendkompanie des Tanzhauses NRW haben ihren Auftritt. Und wer Gelegenheit hatte, schon mal bei einer Probe lauschen zu dürfen, der versteht, was Glück damit meint, dass es auch körperlich gut tut. Als das Orchester in der Kirche zu spielen beginnt, wird einem bewusst, dass heimische Musikanlage und Kopfhörer wirklich kein dauerhafter Ersatz für Live-Musik sein können.